Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Piyasaların gözü bu kararda, artık saatler kaldı... Tahminler ise yapıldı

Merkez Bankası Nisa ayındaki toplantısında politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine yükseltmişti. Böylece TCMB, 13 ay sonra yeniden faiz artırım yönünde karar verdi. Alınan kararın ardından bugün yapılacak olan toplantıda Merkez Bankası'nın nasıl bir karar alacağı merak edilmeye başlandı. Konu ile ilgili yapılan anketlerde ise TCMB'nin faiz kararı ile ilgili tahminler de belli oldu.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI NE OLACAK?

Anadolu Ajansı'nın beklenti anketine katılan 23 ekonomistin 19'u politika faizinin sabit kalacağını öngörürken; iki ekonomist 100 baz puan, 1'i 150 baz puan ve 1'i ise 350 baz puan indirim yapılabileceği yönünde görüş bildirdi.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.

Merkez Bankası'nın 69 katılımcı ile gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcılar Anketi'ne göre ise beklentiler şu şekilde oluştu:



Temmuz toplantısı için beklenti: %46

Ağustos için beklenti: %43

Eylül için beklenti: %40,38

12 ay sonrası için tahmin ise: %29,31



Merkez Bankası'nın faiz kararını, enflasyon, jeopolitik gerilimler ve küresel piyasalar şekillendiriyor. Mayıs enflasyonu beklentilerin çok altında gelmiş olmasına rağmen İran-İsrail geriliminin piyasalarda oluşturduğu etki bugün alınacak olan kararda da etkili olması bekleniyor.