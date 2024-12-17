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Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.12.2024 10:54
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında arttı. Öte yandan, konut fiyatlarında aylık bazda 3 ayın en hızlı yükselişi görüldü. Konut fiyatları eylülde yüzde 1,03, ekimde yüzde 2,07 artmıştı.

Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Konut Fiyat Endeksi verileri duyuruldu. Buna göre, KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,4 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 12 oranında azaldı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artarak 155,4 seviyesinde gerçekleşti.

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Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 12 oranında azalış gösterdi.

EN YÜKSEK ARTIŞ ANKARA'DA OLDU

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,9, 3,4 ve 1,9 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 26,2, 34,8 ve 26,7 oranlarında artış gösterdi.

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Konut Fiyat Endeksi Merkez Bankası
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