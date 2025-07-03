FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler

Merkez Bankası'nın rezervleri 4 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 27 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 287 milyon dolar azalışla 154 milyar 411 milyon dolara indi.

Merkez Bankası'nın rezervleri 4 ayın en düşük seviyesinde

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 27 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 398 milyon dolar artışla 71 milyar 95 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 20 Haziran'da 70 milyar 697 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankası nın rezervleri 4 ayın en düşük seviyesinde 1

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 685 milyon dolar azalışla 85 milyar 1 milyon dolardan 83 milyar 316 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 27 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 287 milyon dolar azalışla 155 milyar 698 milyon dolardan 154 milyar 411 milyon dolara düştü.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KKM bakiyesi 550 milyar TL'nin altına gerilediKKM bakiyesi 550 milyar TL'nin altına geriledi
Borsa günün ilk yarısında yükseldiBorsa günün ilk yarısında yükseldi

Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası rezerv
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'deki yangında 'Sabotaj' ihtimali var mı? Vali Elban açıkladı!

İzmir'deki yangında 'Sabotaj' ihtimali var mı? Vali Elban açıkladı!

Diogo Jota'nın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Araç yanarak paramparça halde bulunmuş...

Diogo Jota'nın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Araç yanarak paramparça halde bulunmuş...

Memur ve emekli için yeni zam tablosu kesinleşti!

Memur ve emekli için yeni zam tablosu kesinleşti!

Türkiye'nin dev kuruyemiş markası iflasın eşiğinde!

Türkiye'nin dev kuruyemiş markası iflasın eşiğinde!

Benzin, motorin, LPG... Akaryakıt fiyatları, alkol ve sigaraya ÖTV zammı belli oldu

Benzin, motorin, LPG... Akaryakıt fiyatları, alkol ve sigaraya ÖTV zammı belli oldu

Asgari ücret zammı için uzman isim canlı yayında açıkladı!

Asgari ücret zammı için uzman isim canlı yayında açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.