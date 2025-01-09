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Merkez Bankası'nın rezervleri geçen haftaya göre arttı

09.01.2025 15:11
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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 157,9 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası'nın rezervleri geçen haftaya göre arttı

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 3 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 850 milyon dolar artışla 92 milyar 588 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 27 Aralık'ta 90 milyar 738 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 26 milyon dolar artarak 64 milyar 319 milyon dolardan 65 milyar 345 milyon dolara çıktı.

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Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 3 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 876 milyon dolar artışla 155 milyar 57 milyon dolardan 157 milyar 933 milyon dolara yükseldi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
TCMB rezerv
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