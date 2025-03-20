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Merkez Bankası'nın rezervleri yükseliyor!

20.03.2025 15:36
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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Merkez Bankası'nın verilerine göre, toplam rezervler 171,1 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası'nın rezervleri yükseliyor!

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 14 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 267 milyon dolar yükselişle 98 milyar 69 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 7 Mart'ta 97 milyar 802 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

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ALTIN REZERVİ ARTTI

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 900 milyon dolar artışla 72 milyar 113 milyon dolardan 74 milyar 13 milyon dolara yükseldi.

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Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 14 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 167 milyon dolar artışla 169 milyar 915 milyon dolardan 171 milyar 82 milyon dolara çıktı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Merkez Bankası rezerv
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