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Merkez Bankası'nın rezervlerinde düşüş sürüyor! 140 milyar doların altına düştü...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 2 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 519 milyon dolar azalışla 138 milyar 532 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın rezervlerinde düşüş sürüyor! 140 milyar doların altına düştü...

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 673 milyon dolar azalışla 57 milyar 577 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 25 Nisan'da 59 milyar 250 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın-2

ALTIN REZERVLERİ AZALDI!

Bu dönemde altın rezervleri de 845 milyon dolar düşüşle 81 milyar 800 milyon dolardan 80 milyar 955 milyon dolara geriledi.

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Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 2 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 519 milyon dolar azalışla 141 milyar 51 milyon dolardan 138 milyar 532 milyon dolara indi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası rezerv
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