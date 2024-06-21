FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler
  4. Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerinde artış!

Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerinde artış!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.06.2024 11:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap hariç net rezervleri 14 Haziran haftası itibarıyla 11,4 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerinde artış!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap hariç net rezervlerindeki yükseliş devam etti. Bloomberg HT'nin TCMB bilanço verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre swap hariç net rezervler 14 Haziran haftasında 5,4 milyar dolarlık yükseliş kaydetti.

Böylelikle TCMB'nin swap hariç net rezervleri 11,4 milyar dolar seviyesine yükseldi.

TCMB, yerel seçimlerin ardından rezervlerin kalitesini artırma konusunda hızlı adımlar atmıştı. Bu kapsamda TCMB piyasadan döviz alımları gerçekleştirmişti. Seçimlerden bu yana ilgili döviz pozisyonundaki toparlama 76,9 milyar doları buldu.


Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'da şirketlerin döviz gelirlerini satma zorunluluğu hafifletildiRusya'da şirketlerin döviz gelirlerini satma zorunluluğu hafifletildi
Akaryakıtta çifte zamda yeni gelişme! Ertelenmişti, yeni tarih belli olduAkaryakıtta çifte zamda yeni gelişme! Ertelenmişti, yeni tarih belli oldu
Akbank'tan 500 milyon dolar tutarında sürdürülebilir tahvil ihracıAkbank'tan 500 milyon dolar tutarında sürdürülebilir tahvil ihracı
Anahtar Kelimeler:
döviz Swap Merkez Bankası rezerv
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır'da büyük yangın! Yerleşim yerlerine de sıçradı... 6 ölü, 9'u ağır 43 yaralı

Diyarbakır'da büyük yangın! Yerleşim yerlerine de sıçradı... 6 ölü, 9'u ağır 43 yaralı

Vergi iddialarına son noktayı koydu

Vergi iddialarına son noktayı koydu

Altın fiyatlarında faiz etkisi, yükselişe geçti! Uzman isim temmuzda altının geleceği seviyeyi açıkladı: "Kuyumcularda kuyruk oluşacak"

Altın fiyatlarında faiz etkisi, yükselişe geçti! Uzman isim temmuzda altının geleceği seviyeyi açıkladı: "Kuyumcularda kuyruk oluşacak"

50 trilyon Euro değerinde fon yönetiyorlar! Bakan Şimşek bir araya geldi: Türkiye için dikkat çeken sözler

50 trilyon Euro değerinde fon yönetiyorlar! Bakan Şimşek bir araya geldi: Türkiye için dikkat çeken sözler

Son 3 ayın en düşük seviyesi! İhtiyaç kredisinde faiz oranları geriledi

Son 3 ayın en düşük seviyesi! İhtiyaç kredisinde faiz oranları geriledi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabıları

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabıları

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.