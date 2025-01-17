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Merkez Bankası yılın ilk anketini yayınladı! Enflasyon beklentisi gerilerken döviz yükseldi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.01.2025 10:17
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Merkez Bankası, 2025 yılının ilk Piyasa Katılımcılar Anketi'ni yayımladı. Merkez'in anketine 68 katılımcı sağlandı. Yapılan anketin sonucunda yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 27,05 olurken; faiz tahmini ise yüzde 45 olarak açıklandı. Yıl sonu dolar tahmini ise yükseldi. İşte detaylar...

Merkez Bankası yılın ilk anketini yayınladı! Enflasyon beklentisi gerilerken döviz yükseldi

TCMB, her ay yayımladığı Piyasa Katılımcılar Anketi'ni yayımladı. Merkez Bankası'nın yılın ilk anketine 68 katılımcı katıldı. İşte yıl sonu enflasyon, dolar ve faiz tahminlerinin bulunduğu anketin ayrıntıları...

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YIL SONU ENFLASYON NE KADAR OLACAK?

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 27,05 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,07 iken, bu anket döneminde yüzde 25,38 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,47 ve yüzde 17,72 olarak gerçekleşti.

FAİZ TAHMİNİ

Merkez Bankası 23 Ocak tarihinde yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Karar öncesi Piyasa Katılımcılar Anketi'nde faiz tahmini yüzde 45 olarak gerçekleşti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 48,51 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 olarak gerçekleşti.

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DÖVİZ TAHMİNİ YÜKSELDİ

Döviz kuru ile ilgili de tahminlerin aktarıldığı ankette, yıl sonu dolar/TL tahmini 35,3'ten 43,02'ye yükseldi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43,23 TL iken, bu anket döneminde 43,81 TL olarak gerçekleşmiştir.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 3,9 olarak gerçekleşti.

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Merkez Bankası
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