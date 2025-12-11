FİNANS

Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı! Politika faizi belli oldu

Merkez Bankası 2025'in son faiz kararını açıkladı! Piyasaların heyecanla beklediği karar saat 14.00'da duyuruldu. Para Politikası Kurulu bugün, yılın son faiz kararı için bir araya geldi. En son yapılan toplantıda 100 baz puan faiz indiren Merkez Bankası'nın 11 Aralık 2025'te ne kadar verdiği merak ediliyor. Piyasaların heyecanla beklediği karar metni ne söylüyor? İşte 11 Aralık 2025 politika faizi ve PPK karar metni...

Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı! Politika faizi belli oldu
Ezgi Sivritepe

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! En son 23 Ekim'de yapılan toplantıda 100 baz puanlık indirim ile faizi yüzde 39,5 olarak belirlenmişti. Bugün ise yılın son Para Politikası Kurulu toplantısı yapıldı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında yapılan toplantıda Aralık ayı faiz kararı belirlendi.

MERKEZ BANKASI'NIN KARARI NE OLACAK?

Ekim ayında enflasyondaki düşüşün yavaşlamasından dolayı Merkez Bankası PPK metninde, "Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
Kasım enflasyonunun beklentilerin altında yüzde 0,87 olarak açıklanmasının ardından Merkez Bankası'nın bugün alacağı karar yakından takip ediliyor.

ANKET NE SÖYLEDİ?

Merkez Bankası'nın kararı öncesi ise bazı anketler gerçekleştirildi. Piyasanın nabzını tutan Piyasa Katılımcılar Anketi'ne katılan ekonomistler faizin yüzde 38,28 olacağını tahmin etmişti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini bekliyordu.

DEV BANKALARDAN TAHMİNLER

Dünya devi bankalar ise Merkez Bankası'nın kararı öncesi açıklamalarda bulundu. Deutsche Bank ve Barclays 150 baz puanlık bir indirim olasılığı görürken, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve JPMorgan Chase 100 baz puanlık bir indirim daha öngörmüştü.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

Merkez Bankası saat 14.00'de faiz kararını açıkladı! Merkez Bankası başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında toplanan kurulda Aralık faiz kararı yüzde 38 olarak belirlendi.

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5’ten yüzde 41’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38’den yüzde 36,5’e indirdi.

Merkez Bankası, Para Politikası karar metninde tüketici enflasyonunda gıda fiyatlarındaki enflasyonun beklenenden düşük geldiğine dikkat çekti.

Karar metninde şu ifadeler yer aldı:

"Kasım ayında tüketici enflasyonu gıda fiyatlarındaki gelişmelerle beklenenden düşük gerçekleşmiştir. Enflasyonun ana eğilimi eylül ayındaki artıştan sonra ekim ve kasım aylarında bir miktar gerilemiştir. Üçüncü çeyrekte dönemlik büyüme öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Son çeyreğe ilişkin öncü göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin sürdüğüne işaret etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır"

