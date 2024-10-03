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  4. Merkez'in döviz rezervleri 157,4 milyar dolarla rekor kırdı

Merkez'in döviz rezervleri 157,4 milyar dolarla rekor kırdı

03.10.2024 14:53
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 27 Eylül haftasından bir önceki haftaya göre 998 milyon dolar yükseliş kaydetti. Merkez'in rezervleri, 157 milyar 390 milyon dolara çıktı.

Merkez'in döviz rezervleri 157,4 milyar dolarla rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 27 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 285 milyon dolar azalışla 93 milyar 824 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 20 Eylül'de 94 milyar 109 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ 1 MİLYARDAN FAZLA ARTTI

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 283 milyon dolar artışla 62 milyar 283 milyon dolardan, 63 milyar 566 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 27 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 998 milyon dolar artarak 156 milyar 392 milyon dolardan, 157 milyar 390 milyon dolara yükseldi.
(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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TCMB rezerv
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