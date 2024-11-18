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Nefesler Merkez'in kararı için tutuldu! 21 Kasım tarihinde politika faizi belli olacak! Tahminler yapıldı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.11.2024 15:49
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Merkez Bankası 21 Kasım tarihinde politika faiz kararını açıklayacak. Piyasalar nefeslerini tutmuş Merkez'in kararını beklerken Bloomberg HT'nin anketi sonuçlandı. Bloomberg HT'nin anketine katılan ekonomistlere göre, politika faizinin yüzde 50'de kalacağı yönünde oldu. Ayrıca Alman devi Deutsche Bank da Merkez'in faizi sabit bırakacağını öngördü.

Nefesler Merkez'in kararı için tutuldu! 21 Kasım tarihinde politika faizi belli olacak! Tahminler yapıldı

Merkez Bankası 7 aydır politika faizini sabit bırakıyor. iş dünyası Merkez'in faiz indirimine gideceği günü iple çekerken Bloomberg HT'nin anketi yayımlandı. Sıkı para politikasında kararlı olan Merkez'in 21 Kasım 2024 tarihinde politika faizi kararını açıklayacak.

Bloomberg HT faiz anketine katılan 25 kurumun medyan beklentisine göre, Kasım ayındaki TCMB toplantısında bir değişikliğe gidilmeyerek politika faizinin yüzde 50'de kalacağı yönünde belirlendi.

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2024 yıl sonu anketinde en yüksek beklenti yüzde 50, en düşük beklenti yüzde 47,5 oldu. Anket katılımcıları faizde 2025 yıl sonu tahminlerini ve ilk indirim beklentilerini de paylaştı.

2025 YILINDA FAİZ İÇİN NE BEKLENİYOR?

24 kurumun medyan tahmini, 2025 yıl sonunda politika faizinin yüzde 30'a gerilemesini bekliyor. En yüksek beklenti yüzde 35; en düşük beklenti yüzde 25 oldu.

İLK İNDİRİM İÇİN ARALIK AYI MI GÖRÜNÜYOR?

Diğer yandan tahminini paylaşan 25 kurumdan 9'u Merkez Bankası'ndan ilk indirim hamlesini Aralık'ta bekliyor. 12 kurumun tahmini Ocak ayına işaret ederken 3 kurum ilk hamleyi Şubat ayında, 1 kurum da Mart ayında bekliyor.

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DEUTSCHE BANK İLK FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TARİH VERDİ

Alman Devi Deutsche Bank'ın ekonomisti Christian Wietoska, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) yönelik faiz indirim beklentisini değiştirdi. Yayımladıkları raporda, Türk ekonomisinde kademeli bir yavaşlamanın saptandığı ve çekirdek enflasyonda 'daha yapıcı' enflasyon görünümüne işaret edildiği belirtti.

Son iki ayda beklentilerin üstünde gelen enflasyon oranları nedeniyle Merkez'in faiz indirimini erteyebileceğini aktaran raporda, ""Son iki ayda üst üste gelen negatif enflasyon sürprizi, Merkez Bankası'nın bu toplantıda faizleri değiştirmemesine neden olabilir" sözleri kullanıldı.

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İLK İNDİRİM İÇİN 'ARALIK AYI'NI İŞARET ETTİ

Deutsche Bank, ilk faiz indirimi için tahminlerini 2025 Ocak’tan 250 baz puan faiz indirim beklentisiyle 2024 Aralık’a çekti.
Raporda, kasımda aylık manşet enflasyonun yüzde 2'nin altına ineceği öngörülürken, piyasa beklentilerinin üzerinde enflasyon rakamı gelmesi ve jeopolitik gerilimlerde artış olması halinde faiz indiriminin Ocak 2025’te olması seçeneğinin de durduğu hatırlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bloomberg HT Deutsche Bank Merkez Bankası
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