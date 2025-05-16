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Nisan ayında konut satışları arttı! Türkiye'den en çok ev alan yabancı Araplar olmadı, listenin başında onlar var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 artarak 118 bin 359 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 artarak 1440'a yükseldi. Ayrıca, ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı.

Nisan ayında konut satışları arttı! Türkiye'den en çok ev alan yabancı Araplar olmadı, listenin başında onlar var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 56,6 artışla 118 bin 359'a çıktı.

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EN ÇOK KONUT SATILAN İL: İSTANBUL

İstanbul, 18 bin 645 ile nisanda en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 10 bin 889 konut satışıyla Ankara, 7 bin 14 ile İzmir takip etti.
Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 37 konutla Ardahan, 75 konutla Tunceli ve 88 konutla Bayburt olarak sıralandı.
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YABANCILARA KONUT SATIŞI ARTTI

Nisanda yabancılara 1440 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, nisanda yıllık bazda yüzde 13,2 arttı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,2 oldu.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 529 konutla İstanbul aldı. Bu ili 497 konutla Antalya ve 117 konutla Mersin takip etti. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 azalarak 6 bin 18'e geriledi.
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RUSLAR BİR NUMARA OLDU

Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Nisanda Rusya vatandaşları, Türkiye'den 276 konut satın aldı. Bu ülkeyi, 128 konutla İran ve 120 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.

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İPOTEKLİ KONUT SATIŞI YÜKSELDİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 147 artışla 17 bin 465 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,8 olarak gerçekleşti.

Ocak-nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99,4 artışla 69 bin 194'e yükseldi.
Nisan ayındaki ipotekli satışların 4 bin 245'i, ocak-nisan dönemindeki satışların 16 bin 388'i ilk el satışları olarak belirlendi.
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DİĞER KONUT SATIŞLARI NİSAN'DA ARTTI

Türkiye genelinde diğer konut satışları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,3 artarak 100 bin 894 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,2 olarak hesaplandı.

Ocak-nisan döneminde gerçekleşen diğer konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artışla 384 bin 951 olarak kayıtlara geçti.

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İLK EL KONUTA RAĞBET ARTTI

Ülke genelinde ilk el konut satış sayısı, nisanda yıllık bazda yüzde 43,8 artarak 34 bin 633'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 29,3 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-nisan döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 artışla 134 bin 509 oldu.
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Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,6 artış göstererek 83 bin 726 olarak hesaplandı. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 70,7 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,6 artışla 319 bin 636 olarak kaydedildi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul konut satış tüik
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