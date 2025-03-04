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O sektör 3 milyar dolarla en fazla ihracatı yaptı!

04.03.2025 14:27
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Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat yapan sektör oldu. Geçen ay en fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 2,5 milyar dolarla ikinci, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 1,4 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

O sektör 3 milyar dolarla en fazla ihracatı yaptı!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, şubat ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 2 milyar 980,7 milyon dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu sektörü 2 milyar 495 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 358,6 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

EN FAZLA ARTIRAN SEKTÖR: MÜCEVHER

Şubat ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 79,1 ile mücevher oldu.

dolar

Türkiye ihracatının yüzde 70,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 1,3 azalışla 14,7 milyar dolar olarak hesaplandı. Şubatta, ihracatın yüzde 14,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 4,5'lik düşüşle 2 milyar 965,4 milyon dolarlık, ihracatın yüzde 2'sini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 7,4'lük gerilemeyle 418,5 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla İtalya, 986,7 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,3 milyar dolarla İstanbul, 1,8 milyar dolarla Kocaeli ve 1,3 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İhracat tim
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