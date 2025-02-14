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Ocak ayında konut satışları yükseldi! O il birinci oldu

14.02.2025 11:21
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satış sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 artarak 112 bin 173 oldu.

Ocak ayında konut satışları yükseldi! O il birinci oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 39,7 artışla 112 bin 173'e çıktı. Ocakta satılan konut sayısı, Aralık 2024'e göre ise yüzde 47,2 azaldı. Aralık 2024'te 212 bin 637 konut satıldı.

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EN ÇOK KONUT İSTANBUL'DA SATILDI

İstanbul, 18 bin 912 ile ocakta en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 10 bin 158 konut satışıyla Ankara, 6 bin 634 ile İzmir takip etti.
Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 39 konutla Ardahan, 62 ile Bayburt ve 80 konutla Tunceli oldu.

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YABANCILARA SATILAN KONUT SAYISI AZALDI

Ocakta yabancılara 1547 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, ocakta yıllık bazda yüzde 24,9 azaldı. Bu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,4 oldu.
Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 611 konutla İstanbul aldı. Bu ili 469 konutla Antalya ve 118 konutla Mersin takip etti.
Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı, Rusya vatandaşlarına yapıldı. Ocakta Rusya vatandaşları, Türkiye'den 248 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 162 konutla İran ve 103 konutla Irak vatandaşları izledi.

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İPOTEKLİ SATIŞLAR YÜKSELDİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 182,8 artarak 16 bin 726 olarak kayıtlara geçti.
Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı, yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. Ocak ayındaki ipotekli satışların 3 bin 856'sı ilk el satışları olarak belirlendi.

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İLK EL KONUT SATIŞLARI YÜKSELDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,3 artarak 95 bin 447 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,1 olarak hesaplandı.
Ülke genelinde ilk el konut satış sayısı, ocakta yıllık bazda yüzde 29,8 artarak 32 bin 785'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı, yüzde 29,2 olarak tespit edildi.

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Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,2 artış göstererek 79 bin 388 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 70,8 olarak belirlendi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
emlak konut
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