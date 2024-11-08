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Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

08.11.2024 15:34
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Kasım Salı günü açıklanacak. AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylül ayında 2 milyar 723 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.

Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Kasım Salı günü açıklanacak Eylül 2024 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2 milyar 723 milyon dolar fazla verdiğini öngördü. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari fazla beklentisi 800 milyon dolar ile 3 milyar 300 milyon dolar aralığında yer aldı.

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Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 11 milyar 871 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. Ekonomistlerin 2024 için cari açık beklentisi 17 milyar dolar ile 6 milyar dolar aralığında yer aldı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ağustosta 4 milyar 324 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari açık ise 11 milyar 250 milyon dolar olmuştu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Merkez Bankası
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