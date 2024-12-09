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Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

09.12.2024 15:56
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AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Aralık Perşembe günü açıklanacak Ekim 2024 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, , cari işlemler hesabının ekim ayında 1 milyar 293 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.

Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Aralık Perşembe günü açıklanacak Ekim 2024 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin AA Finans'ın Anketi sonuçlandı. 13 ekonomistin katılımıyla yapılan ankette cari işlemler hesabının ekimde 1 milyar 293 milyon dolar fazla verdiğini öngördü. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari fazla beklentisi 1 milyar dolar ile 1 milyar 590 milyon dolar aralığında yer aldı.

9 MİLYAR OLARAK TAHMİN EDİLDİ

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 9 milyar 833 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. Ekonomistlerin 2024 için cari açık beklentisi 9 milyar dolar ile 11 milyar dolar aralığında yer aldı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylülde 2 milyar 988 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari açık ise 9 milyar 652 milyon dolar olmuştu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
TCMB
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