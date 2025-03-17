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OECD Türkiye'nin 2025 büyüme beklentisini yükseltirken enflasyon tahminini revize etti

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.03.2025 14:33
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Ekonomik Kakınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), 'Ekonomik Görünüm' raporunu yayımladı. OECD'in beklentisine göre, Türkiye'nin 2025 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,1 olarak yükseltilirken; yıl sonu enflasyon beklentisini ise, yüzde 30,7'den yüzde 31,4'e çıkardı.

OECD Türkiye'nin 2025 büyüme beklentisini yükseltirken enflasyon tahminini revize etti

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), "Ekonomik Görünüm" raporunu yayımladı. OECD'nin raporuna göre, Türkiye'nin 2025 yılı için enflasyon ve büyüme tahmini yükseltildi. OECD, Türkiye için büyüme beklentisini yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e çıkardı.

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Ekonomik büyüme beklentisini yükselten OECD, Türkiye için 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 30,7'den yüzde 31,4' yükseltti.

2026 TAHMİNİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

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Bu yıl için büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize eden OECD, Türkiye'nini 2026 yılındaki büyüme beklentisini yüzde 4'ten yüzde 3,9'a indirdi. Enflasyon tahmini ise yüzde 17,2'den yüzde 17,3'e çıktı.

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OECD enflasyon beklentisi büyüme rakamları
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