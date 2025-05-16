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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu martta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2025 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayımladı. Buna göre, Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mart ayında bir önceki aya göre 10,5 milyar dolar artarak 182,6 milyar dolar oldu.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu martta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2025 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayımladı. Buna göre, mart sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki aya göre 10,5 milyar dolar artarak 182,6 milyar dolar oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, bir önceki aya göre, uzun vadeli kredi borcu 10,4 milyar dolar artarak 167,1 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) da 0,1 milyar dolar artarak 15,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

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Bir önceki aya göre finansal kuruluşların toplam borcu 3,9 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 6,6 milyar dolar artış gösterdi.

Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 4 milyar dolar ve finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 6,4 milyar dolar artarken kısa vadede finansal kuruluşların borçları 0,1 milyar dolar azaldı. Finansal olmayan kuruluşların borçları ise 0,2 milyar dolar arttı.

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EN ÇOK DOLAR İLE BORÇLANILDI

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, dolar cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görülürken 167,1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,4'ünün dolar, yüzde 31,9'unun avro, yüzde 2,2'sinin Türk lirası ve yüzde 6,5'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu gözlendi.

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15,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 38,2'si dolar, yüzde 15'i avro, yüzde 44,2'si Türk lirası ve yüzde 2,6'sı ise diğer döviz cinsinden oluştu.

TOPLAM BORÇ TUTARI NE KADAR OLDU?

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarı 56,6 milyar dolar oldu. Bu tutarın 38,8 milyar dolarının bankalara, 13,4 milyar dolarının finansal olmayan kuruluşlara, 4,3 milyar dolarının ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait borçlardan oluştuğu görüldü.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Merkez Bankası
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