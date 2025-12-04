FİNANS

Reel efektif döviz kuru endeksi kasımda 71,79 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri"ni yayımladı. Reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 0,07 puan azalarak 71,79'a düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri"ni yayımladı. Buna göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında kasımda bir önceki aya kıyasla 0,07 puan azalarak 71,79 oldu. Endeks, ekimde 71,86 düzeyindeydi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazında reel efektif döviz kuru endeksi ise bu dönemde 0,05 puan azalışla 95,52'den 95,47'ye düştü.

Böylece Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 0,34 puan, Yİ-ÜFE bazında 1,52 puan azaldı.

TCMB'nin REK endeksi gelişmeleri değerlendirmesinde şu ifadeye yer verildi:

"REK endeksindeki azalış, temel olarak nominal kur artışının TÜFE'deki artıştan daha fazla olmasından kaynaklanmıştır. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, dolar ve avro bir önceki aya göre sırasıyla ortalama yüzde 1,08 ve yüzde 0,30 değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 0,87 artarken, Yi-ÜFE yüzde 0,84 artmıştır."

Değerlendirmede, Türkiye TÜFE'sinin endeksin artışına katkıda bulunurken, Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişimin endeksi azaltıcı yönde etkilediği ifade edildi.

