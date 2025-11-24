FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler

Reel Kesim Güven Endeksi Kasım verileri belli oldu!

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, Reel Kesim Güven Endeksi, kasımda bir önceki aya göre değişmeyerek 100,8 oldu.

Reel Kesim Güven Endeksi Kasım verileri belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.
İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1791 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.

2025 yılı Kasım ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 103,2 seviyesinde gerçekleşti.

Reel Kesim Güven Endeksi Kasım verileri belli oldu! 1

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, mevcut mamul mal stoku, genel gidişat ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi ise kasımda bir önceki aya göre değişmeyerek 100,8 oldu.

Reel Kesim Güven Endeksi Kasım verileri belli oldu! 2

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde üretim hacminde ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü görüldü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı gözlendi.
Mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu bildirenler lehine olan seyrin ise mevsim normallerinin üstünde olduğunu bildirenler lehine döndüğü görüldü.

Reel Kesim Güven Endeksi Kasım verileri belli oldu! 3

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıflarken ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir ise güçlendi.

Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü beklentiler ile gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı gözlendi.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 33,5'E GERİLEDİ

Ortalama birim maliyetlerde gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı görüldü.

Reel Kesim Güven Endeksi Kasım verileri belli oldu! 4

Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlendi.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi, bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 33,5 seviyesine geriledi.
İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SGK'dan emekli olup çalışanlara kötü haber!SGK'dan emekli olup çalışanlara kötü haber!
Altın borcu 10 yıl ödenmezse siliniyor 'Zaman aşımı'Altın borcu 10 yıl ödenmezse siliniyor 'Zaman aşımı'

Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.