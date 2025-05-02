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S&P enflasyon ve dolar tahmini açıkladı! 55 TL detayı dikkat çekti...

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerinde güncellemeye gitti. Dev kuruluşun güncel tahminlerine göre, dolar 2028 yılında 55 TL olacak.

S&P enflasyon ve dolar tahmini açıkladı! 55 TL detayı dikkat çekti...
Ezgi Sivritepe

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken analizlerde bulundu. S&P; önümüzdeki 4 yıl için dolar, enflasyon ve faiz tahminlerini açıkladı.

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BÜYÜME VE ENFLASYON TAHMİNİ

Türkiye ekonomisine dair büyüme tahminlerini güncelleyen S&P, önümüzdeki yıllardaki büyüme tahminlerini güncelledi. Buna göre, yeni tahminler şu şekilde oldu:

  • 2025'te yüzde 2,7
  • 2026'da yüzde 2,9
  • 2027'de yüzde 3,3
  • 2028'de yüzde 3,2

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S&P'nin enflasyon tahminleri ise güncellendi. Buna göre yeni enflasyon tahminleri şu şekilde:

  • 2025'te yüzde 33
  • 2026'da yüzde 18,3
  • 2027'de yüzde 14,2
  • 2028'de yüzde 12,7

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DOLAR İÇİN 55 TL BEKLENTİSİ

Dolar tahminlerini de açıklayan dev kuruluşun ekonomistleri 2028 yılı için tahminleri 55 TL oldu. Sırasıyla dolar tahminleri yıllara göre şu şekilde:

  • 2025 için 43 TL
  • 2026 için 48 TL
  • 2027 için 52 TL
  • 2028 için 55 TL

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FAİZ VE İŞSİZLİK BEKLENTİSİ

Kurum, Türkiye'in yıl sonu politika faizi tahminlerini de aynı yıllar için 38, 17,50, 12,50 ve 12,50 olarak sıraladı. İşsizlik oranının 2025, 2026, 2027 ve 2028 yıllarında sırasıyla yüzde 10,2, 10,0, 9,8 ve 9,7 olacağı tahmin edildi.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Standard & Poor’s dolar
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