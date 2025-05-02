S&P enflasyon ve dolar tahmini açıkladı! 55 TL detayı dikkat çekti...

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken analizlerde bulundu. S&P; önümüzdeki 4 yıl için dolar, enflasyon ve faiz tahminlerini açıkladı.
Türkiye ekonomisine dair büyüme tahminlerini güncelleyen S&P, önümüzdeki yıllardaki büyüme tahminlerini güncelledi. Buna göre, yeni tahminler şu şekilde oldu:
S&P'nin enflasyon tahminleri ise güncellendi. Buna göre yeni enflasyon tahminleri şu şekilde:
Dolar tahminlerini de açıklayan dev kuruluşun ekonomistleri 2028 yılı için tahminleri 55 TL oldu. Sırasıyla dolar tahminleri yıllara göre şu şekilde:
Kurum, Türkiye'in yıl sonu politika faizi tahminlerini de aynı yıllar için 38, 17,50, 12,50 ve 12,50 olarak sıraladı. İşsizlik oranının 2025, 2026, 2027 ve 2028 yıllarında sırasıyla yüzde 10,2, 10,0, 9,8 ve 9,7 olacağı tahmin edildi.
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