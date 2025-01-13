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Sanayi ve ticaret cirosu yükseldi

13.01.2025 10:44
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın kasım ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Kasım 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,4 yükseldi.

Sanayi ve ticaret cirosu yükseldi

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Kasım 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,4 yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın kasım ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, Kasım 2024'te aylık bazda yüzde 2,6 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 42,4 artış gösterdi.

SANAYİ CİROSU YÜKSELDİ

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Kasım 2024'te yıllık bazda yüzde 30,1 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de söz konusu ayda bir önceki aya oranla yüzde 2,3 artış kaydetti.

sanayi-üretim-endeksi

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 55,9, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 arttı.

TİCARET CİRO ENDEKSİ

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, Kasım 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,6, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya oranla yüzde 3,1 artış gösterdi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Kasım 2024'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53,3, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2,1 yükseldi.Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
sanayi ticaret tüik
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