SON DAKİKA! ENAG Ekim ayı enflasyonu açıkladı!

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, kim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 5,57 artarken yıllık enflasyon yüzde 89,77 olarak gerçekleşti.

ENAG eylülde enflasyonun aylık bazda yüzde 5,34, yıllık bazda ise yüzde 88,63 arttığını duyurmuştu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise İstanbul'un ekim ayı enflasyonunu aylık yüzde 3,64, yıllık yüzde 59,10 olarak açıklamıştı.

EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞIMDA OLDU

Alt gruplara bakıldığına en yüksek enflasyon artışı ekim ayında yüzde 10,38 ile 'ulaştırma' grubunda gerçekleşirken, yüzde 8,63 oranla 'haberleşme' grubu ve giyim ve ayakkabı grubu yüzde 7,97 onu takip etti.