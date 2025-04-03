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SON DAKİKA: Mart ayı enflasyonu belli oldu! TÜİK milyonları ilgilendiren enflasyon rakamlarını duyurdu…

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.04.2025 10:01
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Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı enflasyonunu açıkladı! Saat 10.00’da açıklanan enflasyon verisi kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Mart ayında enflasyon ve yıllık enflasyon yüzde kaç oldu? Buna göre, Mart ayında enflasyon yüzde 2,46 olurken yıllık enflasyon yüzde 38,10 oldu. İşte detaylar…

SON DAKİKA: Mart ayı enflasyonu belli oldu! TÜİK milyonları ilgilendiren enflasyon rakamlarını duyurdu…

SON DAKİKA HABERİ… Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı enflasyonunu duyurdu. TÜİK Şubat ayında enflasyonu yüzde 2,27 olarak açıklamıştı. Mart ayında ise enflasyonun yüzde kaç olacağı merak ediliyordu.

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MART AYI ENFLASYONU YÜZDE KAÇ OLDU?

19 Mart Çarşamba günü Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile bazı ekonomik kayıplar yaşanmış ve bu kayıpların enflasyona etkisinin olup olmayacağı merak edilmişti. Peki, TÜİK’in açıkladığı enflasyon yüzde kaç oldu? Mart ayı enflasyonu için tahminler ne yöndeydi?
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AA FİNANS

AA Finans’ın 19 ekonomist ile gerçekleştirdiği enflasyon anketinde tahminler Mart ayı enflasyonunun yüzde 2,87 oranında olacağı yönünde oldu. Ekonomist 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini ise yüzde 30,62 olarak açıklandı.
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PİYASA KATILIMCILAR ANKETİ

Merkez Bankası tarafından yapılan Piyasa Katılımcılar Anketi ise 68 katılımcı ile gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu tahminleri yüzde 2,27 olarak açıklanırken yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,04 oldu.

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ENAG MART AYI ENFLASYONUNU YÜZDE KAÇ OLARAK AÇIKLADI?

ENAG tarafında da açıklanan Mart ayı enflasyonu açıklandı. ENAG tarafından açıklanan enflasyona göre Mart ayında yüzde 3,91 olarak gerçekleşirken; 12 aylık artış ise yüzde 75,20 olarak açıkladı.

ENAG duyurdu! Mart ayında enflasyon... ENAG duyurdu! Mart ayında enflasyon...

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TÜİK MART AYI ENFLASYONUNU AÇIKLADI

TÜİK ise Mart ayı enflasyonunu saat 10.00’da kamuoyuna duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Mart ayı enflasyon verisi yüzde 2,46 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon yüzde 38,10 Oldu.
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EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKTE OLDU!

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 37,12 artış, ulaştırmada yüzde 21,59 artış ve konutta yüzde 68,63 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9,51, ulaştırmada yüzde 3,65 ve konutta yüzde 9,47 oldu.
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En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,94 artış, ulaştırmada yüzde 0,25 artış ve konutta yüzde 2,10 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,23, ulaştırmada yüzde 0,04 ve konutta yüzde 0,33 oldu.

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113 TEMEL BAŞLIKTA ARTIŞ YAŞANDI

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2025 yılı Mart ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon tüik enflasyon
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