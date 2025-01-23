SON DAKİKA| Merkez Bankası 2025 yılının ilk faiz kararını açıkladı! TCMB'den yeni yılın ilk indirimi geldi

Son Dakika Haberi... TCMB'nin Ocak ayındaki faiz kararı ne oldu? 2025 yılının ilk faiz kararı bugün açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını saat 14.00'da duyurdu. Piyasaların heyecanla beklediği karar için beklentiler 250 baz puan indirimin olacağı yönündeydi.

İLK İNDİRİM ARALIK AYINDA GELMİŞTİ

2024'ün Aralık ayında ilk faiz indirimini gerçekleştiren Merkez Bankası 250 baz puanlık indirim ile politika faizini yüzde 47,50'ye çekmişti. Merkez Bankası, karar metninde ise faiz indirimi için şu cümleleri kurmuştu:



"Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır"

Ocak ayında ise Merkez Bankası'nın kararı öncesi kuruluşlar anketlerini gerçekleştirdi. İşte öne çıkan anketlerde Merkez Bankası'nın politika faizi için alacağı kararın tahminleri:



AA FİNANS

Anket, 17 ekonomistin katılımı ile gerçekleştirildi. Ankete katılan tüm ekonomistler ise Merkez Bankası'nın Ocak ayında 250 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştireceğini tahmin etti.

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

TCMB ANKETİ

Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen piyasa katılımcılar anketine katılan katılımcılar ise Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık faiz indirimine giderek faizin yüzde 45 olarak belirleneceğini öngörmüştü.

MERKEZ BANKASI OCAK AYI FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün Fatih Karahan başkanlığında Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Piyasaların heyecanla beklediği politika faizi kararını ise saat 14.00'da duyurdu.

Buna göre, Merkez Bankası Ocak ayı politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekti.

Merkez Bankası karar metninde, öncü verilerin ocak ayında öngörülerle uyumlu seyrettiğini belirtti. Ayrıca, "Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" sözleri de kullanıldı.

MERKEZ BANKASI'NIN KARAR METNİ ŞU ŞEKİLDE:

"Aralık ayında enflasyonun ana eğilimi gerilerken, öncü veriler ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir. Bu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemleri öne çıkmaktadır. Temel mal enflasyonu ise görece düşük seyretmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir.

Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir.

Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenecek ve sterilizasyon araçları ek tedbirlerle etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır"