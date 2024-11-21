Son Dakika! Merkez Bankası Kasım ayının faiz kararını açıkladı! En son 8 ay önce değişmişti

Son Dakika Haberi... Yurt içi piyasaları gözünü Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı politika faiz kararına çevirdi. Mart ayından beri politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmeyen Merkez Bankası'nın Kasım ayında nasıl bir karar vereceği piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Dünyadaki merkez bankalarının faiz indirimine gittiği bu dönemde TCMB'nin aldığı karar izleniyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELMİŞTİ

Her ay açıklanan enflasyon oranları Eylül ve Ekim ayında beklentilerin üzerinde gelmişti. Merkez Bankası Ekim ayındaki karar metninde, "Eylül ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar yükselmiştir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir" cümlelerini sarf etmişti.

Kurul, ayrıca para politikası duruşunda emin olduğunu şu sözlerle bir kez daha yinelemişti:

"Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir" sözleri kullanılmıştı.

Bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında Para Politikası Kurulu toplandı. Kasım ayı faizine karar veren toplantıya milyonlar gözünü çevirdi.

MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

Mart ayında 500 baz puan artıran Merkez Bankası, geçen yıl Haziran’dan bu yana yüzde 8,5 politik faizini 4.150 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine yükseltmişti. Piyasaların Kasım ayı faiz kararı beklentisi ise sabit kalması yönündeydi. TCMB, beklentiler doğrultusunda hareket ederek politika faizini bu ay da pas geçti.

TAHMİNLER NE YÖNDEYDİ?

AA Finans’ın PPK Beklenti Anketi’ne katılan 10 ekonomistin tamamı kasım ayından faiz kararının sabit çıkmasını bekliyordu. Ayrıca ekonomistlerin yıl sonu faiz beklentisinin ortalaması 49,10 oldu.

Bloomberg HT faiz anketine katılan 25 kurumun medyan beklentisi, Kasım ayındaki TCMB toplantısında bir değişikliğe gidilmeyerek politika faizinin yüzde 50'de kalacağı yönünde olarak açıklanmıştı.

Alman Bankası Deustche Bank ise Merkez'in Kasım ayı faiz kararının sabit kalacağını öngörürken; 250 baz puanlık ilk faiz indirimi için tahminini aralık ayına çekti.

KURULUN KARAR METNİNDE ŞU İFADELER KULLANILDI

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar vermiştir.

Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmiştir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir. Geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonu yüksek seyrini sürdürmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.