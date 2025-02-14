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SON DAKİKA | Merkez Bankası yayınladı! Enflasyon ve dolarda tahminler değişti

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
14.02.2025 10:04
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Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi'ni yayımladı. Ekonomistlerin katılımı ile gerçekleştirilen ankette dolar, enflasyon, faiz tahminlerinde değişiklikler oldu. Buna göre, yıl sonu enflasyon tahmini 28,30 olurken dolar tahmini 42,89 lira oldu. İşte Merkez Bankası'nın yayınladığı Piyasa Katılımcılar Anketi'nin detayları...

SON DAKİKA | Merkez Bankası yayınladı! Enflasyon ve dolarda tahminler değişti

Son Dakika... Piyasa Katılımcılar Anketi yayımlandı. 2025 yılı Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcı tarafından gerçekleştirildi.

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Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,05 iken, bu anket döneminde yüzde 28,30 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,38 iken, bu anket döneminde yüzde 25,26 oldu. Tüketici enflasyon beklentisi ise yüzde 3,23 oldu.

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FAİZ BEKLENTİSİ DEĞİŞTİ

Katılımcıların cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,00 iken, bu anket döneminde yüzde 44,79 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı üç ay sonrası beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 40,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,00 olarak gerçekleşti

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DÖVİZ TAHMİNİ DÜŞTÜ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,03 TL iken, bu anket döneminde 42,89 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43,81 TL iken, bu anket döneminde 43,96 TL oldu.

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GSYH TAHMİNLER DEĞİŞTİ

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3,0 olarak gerçekleşti. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,9 olarak gerçekleşti.

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Merkez Bankası
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