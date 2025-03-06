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SON DAKİKA | Piyasaların beklediği oldu, politika faizi düştü! İşte Merkez Bankası'nın yeni kararı...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
06.03.2025 14:00
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Merkez Bankası 2024 Aralık ayı itibarıyla politika faizinde indirim sürecine girmiş ve piyasaların beklentilerini karşılamaya başlamıştı. 2025 yılında toplamda 8 tane Para Politikası Kurulu (PPK) düzenleyecek olan Merkez Bankası yılın ikinci PPK toplantı kararını yayımladı. Tahminlerin yapıldığı faiz kararı bugün saat 14.00’da belli oldu. Peki, Merkez Bankası politika faizini indirdi mi? Karar metninde hangi ipucularını verdi? İşte detaylar…

SON DAKİKA | Piyasaların beklediği oldu, politika faizi düştü! İşte Merkez Bankası'nın yeni kararı...

Son dakika haberi… Merkez Bankası saat 14.00’da politika faiz kararını açıkladı! Piyasaların heyecanla beklediği faiz kararını Merkez Bankası PPK sonrası duyurdu. 2024 Aralık ayı ile beraber politika faizinde indirim sürecine giren TCMB, 250 baz puanlık indirim ile yüzde 50 olan politika faizini yüzde 47,50’ye indirmişti. Ocak ayında da ikinci bir faiz indirimine imza atan Merkez Bankası 250 baz puanlık bir indirim ile faizi yüzde 45’e düşürdüğünü açıklamıştı.

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BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELMİŞTİ!

TÜİK Ocak ayı enflasyonunu beklentilerin üzerinde yüzde 5,03 açıklaması sonrası Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecine devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Şubat ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında yüzde 2,27 açıklanması ve 20 ayın ardından yıllık enflasyon yüzde 40’ın altına düşerek yüzde 39,05 olarak açıklanması ile gözler bugün açıklanan politika faizine çevrildi.

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MERKEZ BANKASI’NIN KARARI NE OLDU?

Aralık ayından beri yavaş yavaş faiz indirimi sürecine devam eden Merkez Bankası’nın nasıl bir karar alacağı yakından takip edildi. Birçok kuruluş Merkez Bankası’nın kararı öncesi tahminlerini de duyurdu.

AA Finans’ın 20 ekonomistin katılımı ile düzenlediği ankette Merkez Bankası’nın politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 42,5 olarak açıklanacağı tahmin etmişti.

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ENFLASYONA DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ

Ayrıca 23 Ocak’ta düzenlenen Para Politikası Kurulu’nda “Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasının sürdürülecektir. Bu doğrultuda politika faizi, enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıklığı sağlayacak şekilde belirlenecektir" ifadelerine yer verilmişti.

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‘OTOPİLOTTA DEĞİLİZ’

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın başkanlığında 7 Şubat’ta düzenlenen Enflasyon Raporu toplantısında 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 21’den yüzde 24’e yükseltilmişti. Karahan konuşmasında, faiz indiriminde gerekli sıkılığı koruyacaklarını ve enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapılacağını belirterek faiz indirimi için ‘Otopilotta değiliz’ ifadesini kullanmıştı.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

Merkez Bankası bugün PPK sonrasında politika faiz kararını duyurdu. Buna göre Merkez Bankası 6 Mart 2025 tarihinde politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 42,5 olarak açıkladı.

Peki Merkez Bankası PPK metninde hangi mesajları verdi?

Kurul karar metninde, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulmanın görülmesi durumunda para politikası araçlarının etkili bir şekilde kullanacağının altını çizdi.

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KURUL KARAR METNİNDE ŞU CÜMLELERİ KULLANDI:

"Enflasyonun ana eğilimi ocak ayındaki artış sonrasında şubat ayında gerilemiştir. Bu dönemde temel mal enflasyonu görece düşük seyrini korurken, hizmet enflasyonu ocak ayına özgü artışın ardından yavaşlamıştır. Yurt içi talep dördüncü çeyrekte öngörülenin üzerinde olmakla birlikte, enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde seyretmiştir. Öncü veriler bu destekleyici görünümün yılın ilk çeyreğinde de sürdüğünü ima etmektedir. Para politikası duruşunun kredi ve mevduat piyasaları ile iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

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"EK ADIMLAR ATILDI"

Son dönem kredi büyümesi gelişmeleri göz önünde bulundurularak, makro finansal istikrarı korumak ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla ek adımlar atılmıştır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

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Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır"

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası politika faizi
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