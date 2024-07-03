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SON DAKİKA: TÜİK açıklama yaptı: Oran netleşti, akaryakıt, sigara ve alkole peş peşe ÖTV zammı geliyor!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
03.07.2024 10:17
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SON DAKİKA HABERİ: Beklenen kritik gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla emekli ve memurların alacağı zam oranı kesinleşti. Kesinleşen başka zam haberi de motorin, otogaz, benzin, sigara ve alkol için oldu. 5 ürün kalemine ÖTV zammı geliyor!

SON DAKİKA: TÜİK açıklama yaptı: Oran netleşti, akaryakıt, sigara ve alkole peş peşe ÖTV zammı geliyor!

Son dakika haberi... Benzin, motorin, otogaz, sigara ve alkole peş peşe zam geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) açıkladı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) haziranda yıllık yüzde 50,09 aylık yüzde 1,38 arttı. Zamlarda etkili olan 6 aylık ÜFE ise yüzde 19,49 oldu. Yİ-ÜFE sonrası Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) maktu tutarlarına yaklaşık yüzde 19.49 zam geldi.

Bugünkü otomatik ÖTV artışıyla birlikte; bir litre benzindeki ÖTV tutarı 9,45 liradan 11,29 liraya, bir litre motorindeki ÖTV tutarı 8,86 liradan 10,59 liraya, bir litre alkoldeki ÖTV tutarı 1.062 liradan 1.269 liraya yükselecektir.

Böylece, litrede motorine 2 lira 7 kuruş, motorine 2 lira 20 kuruş zam geldi.

ÜFE BEKLENTİSİ NEYDİ?

TÜİK ilk 5 ayda üretici fiyat endeksinin (ÜFE) yüzde 17.87 arttığını açıkladı. ÜFE haziranda yüzde 1.5 gerçekleşirse 6 aylık ÜFE yüzde 19.64, yüzde 1.75 olursa yüzde 19.93 ve yüzde 2 gerçekleşirse yüzde 20.22 olması bekleniyor.


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