SPK 11 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 1 şirketin ilk halka arzı, 2 şirketin bedelsiz sermaye artırımı, 11 şirketin de borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK bültenine göre, kurul Ekinciler Demir ve Çelik Sanayinin pay başına 45 lira tutarındaki ilk halka arz başvurusunu onayladı.

BİM Birleşik Mağazaların 600 milyon lira, Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaretin 555 milyon 795 bin 50 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna onay veren Kurul, Beyaz Filo Oto Kiralamanın 1 milyar 500 milyon lira, Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaretin 1 milyar lira, Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayinin 10 milyar lira, Yapı ve Kredi Bankasının 10 milyar lira, Destek Yatırım Menkul Değerlerin 9 milyon dolar, VDF Filo Kiralamanın 10 milyar lira, Nurol Yatırım Bankasının 30 milyar lira, Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaretin 2,5 milyar lira, Yapı Kredi Finansal Kiralamanın 300 milyon avro, Destek Yatırım Bankasının 750 milyon lira ve 34 milyon 500 bin dolar, Orfin Finansmanın 2 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu uygun buldu.

SPK ayrıca Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonunun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına, Astra Portföy Yönetimi AŞ STAG Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun da kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

İDARİ PARA CEZALARI VE SUÇLAR

Kurul, 2 gerçek kişi ve 2 tüzel kişiye toplam 27 milyon 482 bin 722 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına, 24 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

23 gerçek kişiye borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesini kararlaştıran SPK, 3 internet sitesi içerik sağlayıcısı ve 3 telefon hattını kullandıran kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

SPK, Marmara Capital Portföy Yönetiminin 45 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin 75 milyon liraya artırılmasına izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

