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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

15.04.2025 15:37
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 527 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 44 milyon 656 bin 219 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 43 milyon 759 bin 98 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 527 lira 86 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 634 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 154 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 901 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 194 milyon 752 bin 781 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 195 milyon 252 bin 167 metreküp olarak kayıtlara geçti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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doğal gaz
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