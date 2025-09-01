FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 573 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 38 bin 394 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 946 bin 906 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 573 lira, gaz ticaret miktarı ise 834 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 301 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 844 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 123 milyon 841 bin 265 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 123 milyon 650 bin 432 metreküp olarak kayıtlara geçti.
