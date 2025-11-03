FİNANS

Spot piyasada elektrik fiyatları (3 Kasım 2025 Pazartesi)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1501 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,1 artarak 1 milyar 756 milyon 183 bin 471 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 06.00-09.00 ile 16.00-19.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1501 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 58 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 60 lira 30 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1607 lira olarak kayıtlara geçti.
