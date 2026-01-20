FİNANS

Tarımsal girdi fiyat endeksi aylık ve yıllık olarak arttı!

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), Kasım 2025'te aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda yüzde 34,24 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın kasım ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks Kasım 2025'te bir önceki aya kıyasla yüzde 1,84, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,43, Kasım 2024'e kıyasla yüzde 34,24 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,44 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,96, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,1 artış kaydedildi. Kasım 2024'e göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 35,49, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 27,01 artış gerçekleşti.

ALT GRUPLAR

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın az olduğu alt gruplar yüzde 19,38 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 21,36 ile bina bakım masrafları oldu. Kasım 2024'e göre yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 65,48 ile veteriner harcamaları, yüzde 46,09 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak tespit edildi.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 9 alt grupta daha düşük, 2 alt grupta daha yüksek değişim görüldü. Kasım 2025'te bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 0,44 ile veteriner harcamaları, yüzde 0,68 ile diğer mal ve hizmetler olarak belirlendi. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 4,51 ile enerji ve yağlayıcılar, yüzde 1,88 ile makine bakım masrafları olarak hesaplandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

