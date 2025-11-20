FİNANS

Tarımsal girdi fiyat endeksi Eylül'de aylık olarak arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), eylülde yıllık bazda yüzde 34,6, aylık bazda yüzde 2,16 artış gösterdi.

Tarımsal girdi fiyat endeksi Eylül'de aylık olarak arttı

Buna göre, endeks eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,16, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 26,48, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 32,19 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,29, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,35 artış görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 36,01, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 26,6 arttı.

ALT GRUPLAR

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Eylülde yıllık bazda artışın az olduğu alt gruplar yüzde 17,4 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 20,7 ile bina bakım masrafları oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 56,97 ile veteriner harcamaları, yüzde 51,78 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 8 alt grup daha düşük ve 3 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

Eylülde bir önceki aya göre, azalış gerçekleşen alt gruplar yüzde 0,69 ile makine bakım masrafları, yüzde 0,89 ile veteriner harcamaları oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 6,76 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 2,27 ile hayvan yemi olarak hesaplandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

