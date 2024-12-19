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TCMB açıkladı: Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

19.12.2024 15:31
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, sektörün toplam mevduatı 18 trilyon 997,6 milyar lira, kredi hacmi ise 15 trilyon 184,5 milyar lira oldu.

TCMB açıkladı: Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 13 Aralık ile biten haftada 563 milyar 490 milyon 957 bin lira artışla 18 trilyon 997 milyar 643 milyon 634 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 4,12 yükselişle 11 trilyon 749 milyar 121 milyon 866 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,19 artışla 6 trilyon 420 milyar 305 milyon 505 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 192 milyar 878 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 164 milyar 159 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 13 Aralık itibarıyla 1 milyar 374 milyon dolarlık artış görüldü.

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TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,47 artarak 1 trilyon 886 milyar 303 milyon 247 bin lira oldu.
Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 2,23 yükselişle 1 trilyon 960 milyar 153 milyon 870 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 1,17 artışla 2 trilyon 264 milyar 774 milyon 330 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 455 milyar 30 milyon 454 bin lirası konut, 58 milyar 828 milyon 837 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 372 milyar 443 milyon 956 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 13 Aralık ile biten haftada 155 milyar 195 milyon 738 bin lira artarak 15 trilyon 184 milyar 522 milyon 492 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,74 artış kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
TCMB
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