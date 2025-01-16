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  4. TCMB açıkladı: Yurt dışında yerleşik kişiler 211,8 milyon dolar hisse senedi sattı

TCMB açıkladı: Yurt dışında yerleşik kişiler 211,8 milyon dolar hisse senedi sattı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
16.01.2025 14:56
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta net 211,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

TCMB açıkladı: Yurt dışında yerleşik kişiler 211,8 milyon dolar hisse senedi sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Ocak haftasında net 211,8 milyon dolarlık hisse senedi satarken 460,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 81,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

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Yurt dışında yerleşik kişilerin 3 Ocak itibarıyla 34 milyar 1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 10 Ocak haftasında 33 milyar 569,3 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku da 17 milyar 908,8 milyon dolardan 18 milyar 603,7 milyon dolara ve ÖST stokları 361,8 milyon dolardan 442,5 milyon dolara yükseldi.
AA

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
TCMB
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