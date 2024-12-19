FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler
  4. TCMB duyurdu: Haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerini açıkladı

TCMB duyurdu: Haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerini açıkladı

19.12.2024 15:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 318,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

TCMB duyurdu: Haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Aralık haftasında net 318,7 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 243 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1,5 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 6 Aralık itibarıyla 34 milyar 431,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 13 Aralık haftasında 34 milyar 517,3 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 17 milyar 747,5 milyon dolardan 17 milyar 181,6 milyon dolara, ÖST stokları da 424,7 milyon dolardan 421,6 milyon dolara düştü.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'da devre arasında ilk ayrılık kesinleşti! Yıldız oyuncu ayrılacağını menajerine bildirdi

Galatasaray'da devre arasında ilk ayrılık kesinleşti! Yıldız oyuncu ayrılacağını menajerine bildirdi

Mynet Özel| Merkez Bankası faiz kararında aylar sonra ‘ezberler bozulacak’ iddiası!

Mynet Özel| Merkez Bankası faiz kararında aylar sonra ‘ezberler bozulacak’ iddiası!

TÜRK-İŞ asgari ücret talebini bugün açıklıyor! Saat verdiler

TÜRK-İŞ asgari ücret talebini bugün açıklıyor! Saat verdiler

Park kavgası yüzünden infaz etti! O anlar kamerada

Park kavgası yüzünden infaz etti! O anlar kamerada

"Asgari Ücret Komisyon Toplantısı" paylaşımı olay oldu

"Asgari Ücret Komisyon Toplantısı" paylaşımı olay oldu

Asgari ücrette en kuvvetli ihtimal: 23 bin TL!

Asgari ücrette en kuvvetli ihtimal: 23 bin TL!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.