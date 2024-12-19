TCMB duyurdu: Haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Aralık haftasında net 318,7 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 243 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1,5 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 6 Aralık itibarıyla 34 milyar 431,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 13 Aralık haftasında 34 milyar 517,3 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 17 milyar 747,5 milyon dolardan 17 milyar 181,6 milyon dolara, ÖST stokları da 424,7 milyon dolardan 421,6 milyon dolara düştü.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır