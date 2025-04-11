TCMB Piyasa Katılımcılar Anketini açıkladı! Yıl sonu dolar ve enflasyon tahminleri yükseldi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 71 ekonomist ile Piyasa Katılımcılar Anketini gerçekleştirdi. Yapılan ankette yıl sonu enflasyon tahmini yükselirken dolar/TL beklentisinde de artış olduğu kaydedildi.
Buna göre, katılımcıları cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,04 iken, bu anket döneminde yüzde 29,98 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,55 iken, bu anket döneminde yüzde 25,56 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,06 ve yüzde 17,69 olarak gerçekleşti.
71 katılımcı ile yapılan ankette GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,1 iken; bu anket döneminde yüzde 3,0 olarak gerçekleşmişti. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,0 iken; bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.
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