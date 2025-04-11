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TCMB Piyasa Katılımcılar Anketini açıkladı! Yıl sonu dolar ve enflasyon tahminleri yükseldi...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.04.2025 10:14
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Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi'ni yayımladı. 71 ekonomistin katıldığı ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,98 olurken, önceki anket döneminde yüzde 28,04 olmuştu. Katılımcıların yıl sonu doları/TL beklentisi ise 43,60 olurken, geçen ay 42,79 TL olmuştu.

TCMB Piyasa Katılımcılar Anketini açıkladı! Yıl sonu dolar ve enflasyon tahminleri yükseldi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 71 ekonomist ile Piyasa Katılımcılar Anketini gerçekleştirdi. Yapılan ankette yıl sonu enflasyon tahmini yükselirken dolar/TL beklentisinde de artış olduğu kaydedildi.

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ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ!

Buna göre, katılımcıları cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,04 iken, bu anket döneminde yüzde 29,98 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,55 iken, bu anket döneminde yüzde 25,56 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,06 ve yüzde 17,69 olarak gerçekleşti.

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DOLAR KURU TAHMİNLERİ ARTTI

dolar
Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 42,79TL iken, bu anket döneminde 43,60 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 44,42TL iken, bu anket döneminde 45,85TL olarak gerçekleşmiştir.
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Katılımcıların gecelik faiz oranı beklentisi ise önceki anket döneminde yüzde 42,33 iken, bu anket döneminde yüzde 46,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 42,50 olarak gerçekleşmişti.

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71 katılımcı ile yapılan ankette GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,1 iken; bu anket döneminde yüzde 3,0 olarak gerçekleşmişti. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,0 iken; bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon dolar Merkez Bankası
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