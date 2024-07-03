Ticaret Bakanlığı öncü verileri duyurdu: Haziranda dış ticaret açığı yükseldi

Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre Haziran ayında ihracat yüzde 10,6 düşüşle 18,6 milyar dolar oldu. İthalat ise yüzde 4,1 gerilemeyle 25 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu verilerin ardından dış ticaret açığı Haziran ayında yüzde 21,4 artışla 6,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi aynı dönemde yüzde 6,9 oranında azalarak 43,6 milyar dolar oldu.

Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 4,7 puan azalarak yüzde 85,8 olarak oldu. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 8,1 puan azalarak yüzde 89,9 olarak gerçekleşti.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI GERİLEDİ

Yılın ilk altı ayında ihracat, yüzde 2 oranında artarak 125,5 milyar dolar oldu. İthalat, yüzde 8,5 oranında azalarak 168,7 milyar dolara geriledi. Dış ticaret hacmi aynı dönemde yüzde 4,3 oranında azalarak 294,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yılın ilk altı ayında dış ticaret açığı yüzde 29,5 düşüşle 43,2 milyar dolar oldu.







