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TİM İhracat Talep Endeksi'ni açıkladı!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Talep Endeksi, martta aylık bazda yüzde 1,3 azalışla 99'a gerildi.

TİM İhracat Talep Endeksi'ni açıkladı!

TİM'den yapılan açıklamaya göre, ihraç edilen ürünlere olan talep koşullarını ihracat yapılan pazarlar üzerinden, temel makroekonomik göstergeler ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden "İhracat Talep Endeksi" martta aylık bazda yüzde 1,3 azalırken, yıllık bazda ise yüzde 1,6 arttı. Mart ayında 99 olan endeks uzun dönem ortalamasının altında kaldı.

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AYLIK OLARAK AZALDI

Bu dönemde işsizlik ve sanayi üretimindeki kısmi iyileşmelere karşın, iş güveni, tüketici güveni ve enflasyon göstergelerindeki düşüş talep endeksini uzun dönem ortalamasından uzaklaştırdı.

Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen "TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi" martta aylık bazda yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda ise yüzde 0,2 yükseldi. TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi martta 99,9 değerini aldı.

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KÜRESEL GERİLİMLER ETKİLEDİ

Küresel jeopolitik risklerdeki artış ve ihracat talep endeksinin uzun vadeli ortalamanın altında seyretmesi, ihraç pazarlar genelinde dayanıklılığı olumsuz etkilemiş ve endeksi uzun dönem ortalamasının altına düşürdü.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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İhracat Türkiye İhracatçılar Meclisi
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