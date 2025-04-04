TL'nin reel değeri martta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,62 puan azalışla 73,48 oldu. Endeks, Şubat 2025'te 75,10 düzeyindeydi. Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 3 puan düşüşle 98,5'ten 95,5'e geriledi.



Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 10,85 puan, Yİ-ÜFE bazında da 5,24 puan arttı. Açıklamada şu bilgiler verildi:



"REK endeksindeki gerilemenin sebebi, TÜFE’deki artışa rağmen, nominal kur artışının daha baskın olmasından kaynaklanmıştır. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, ABD doları bir önceki aya göre ortalama %2,43, euro da %6,09 oranında değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre %2,46 oranında artarken, Yi-ÜFE %1,88 oranında artmıştır.



Sonuç olarak, Türkiye TÜFE’si endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkilemiştir.Her yıl Nisan ayında güncellenen Birim İş Gücü Maliyeti (BİM) Bazlı REK endeksi, 2024 yılında bir önceki yıla göre 20,36 puan artarak 91,47 olarak gerçekleşmiştir. BİM-Gelişmekte olan ülkeler bazlı REK endeksi 11,89 puan artışla 58,25 olurken, BİM-Gelişmiş ülkeler bazlı REK endeksi ise 27,92 puan artışla 118,08 olmuştur.BİM Bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde Türkiye BİM’indeki değişim endeksin artışına katkıda bulunurken, nominal kur sepeti ve dünya BİM sepetindeki değişimin endeksi azaltıcı yönde etkilediği gözlenmektedir."AA