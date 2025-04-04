TL'nin reel değeri martta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,62 puan azalışla 73,48 oldu. Endeks, Şubat 2025'te 75,10 düzeyindeydi. Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 3 puan düşüşle 98,5'ten 95,5'e geriledi.
Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 10,85 puan, Yİ-ÜFE bazında da 5,24 puan arttı. Açıklamada şu bilgiler verildi:
"REK endeksindeki gerilemenin sebebi, TÜFE’deki artışa rağmen, nominal kur artışının daha baskın olmasından kaynaklanmıştır. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, ABD doları bir önceki aya göre ortalama %2,43, euro da %6,09 oranında değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre %2,46 oranında artarken, Yi-ÜFE %1,88 oranında artmıştır.
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