TÜİK açıkladı: Ağustos ayı yurt dışı ÜFE belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı . Buna göre, YD-ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,32, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,03, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,01 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,47 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 27,06, imalatta yüzde 28,03 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara mallarında yüzde 24,62, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 32,41, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 32,8, sermaye mallarında yüzde 30,2 ve enerjide yüzde 13,73 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,44, imalatta yüzde 1,34 artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 1,15, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,23, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,24, sermaye mallarında yüzde 1,05 artış ve enerjide yüzde 1,23 azalış görüldü.