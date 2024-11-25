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TÜİK açıkladı: Güven endeksi hizmet sektöründe azaldı!

25.11.2024 12:29
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre, güven endeksi, kasımda geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 2,9 azalırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9, inşaat sektöründe yüzde 1,7 artış gösterdi.

TÜİK açıkladı: Güven endeksi hizmet sektöründe azaldı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi kasımda aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 2,9 azalışla 111 olurken, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 artarak 111,7, inşaat sektöründe yüzde 1,7 yükselişle 87,8 değerini aldı.

HİZMET SEKTÖRÜNDE TALEP BEKLENTİSİ DÜŞÜYOR

Hizmet sektöründe kasımda bir önceki aya oranla son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 3,4, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 3,8, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1,4 düştü.

tüketici-güven-endeksi

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜNDE AZALIŞ SÜRÜYOR

Perakende ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 2,5, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 0,9 artarken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,2 azalış kaydetti.

İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 1,3, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde yüzde 2,1 artış gerçekleşti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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tüik
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