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TÜİK açıkladı! Hizmet üretim endeksi arttı

14.02.2025 11:25
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024'e ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Hizmet üretim endeksi Aralık 2024'te yıllık yüzde 1,9, aylık yüzde 1,2 arttı.

TÜİK açıkladı! Hizmet üretim endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024'e ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, geçen yılın aralık ayında 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 arttı.

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Alt sektörler incelendiğinde yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,6, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,1, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,4, gayrimenkul hizmetleri yüzde 10,1 yükselirken, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,9, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,6 azaldı.

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Alt sektörler incelendiğinde aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,8, konaklama ve yiyecek hizmetleri ile bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,3, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,1 artarken, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,8, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,5 düşüş gösterdi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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tüik
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