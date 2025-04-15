FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler
  4. TÜİK açıkladı: Hizmet üretim endeksi şubatta yıllık olarak arttı!

TÜİK açıkladı: Hizmet üretim endeksi şubatta yıllık olarak arttı!

15.04.2025 10:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Hizmet üretim endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 1,2 artarken, aylık bazda yüzde 2 azalış gösterdi.

TÜİK açıkladı: Hizmet üretim endeksi şubatta yıllık olarak arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,5 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,4, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,1, gayrimenkul hizmetleri yüzde 9,1, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler yüzde 1,9, idari ve destek hizmetleri yüzde 11,6 yükseldi.

HİZMET-ENDEKSİ

Hizmet üretim endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 2 azalış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde, aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,1, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,4, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1,1, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 6,6 gerilerken, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,3, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,2 artış kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Ücretli çalışan sayısı yüzde 1,1 arttıÜcretli çalışan sayısı yüzde 1,1 arttı
Emekli dönüyor, çalışan gidiyor! Rakam kafa kafaya geldiEmekli dönüyor, çalışan gidiyor! Rakam kafa kafaya geldi
Anahtar Kelimeler:
hizmet tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sandıklar kapanmadan seçim sonucunu bilmişti! 'İlk kez açıklıyorum' diyerek elindeki son rakamları duyurdu... İşte AK Parti, CHP ve MHP'nin oy oranları

Sandıklar kapanmadan seçim sonucunu bilmişti! 'İlk kez açıklıyorum' diyerek elindeki son rakamları duyurdu... İşte AK Parti, CHP ve MHP'nin oy oranları

Türkiye mide bulandıran bu olayı konuşuyor! Kaynanasını hamile bırakıp...

Türkiye mide bulandıran bu olayı konuşuyor! Kaynanasını hamile bırakıp...

Ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı!

Ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı!

Yüksek maaş alanlar dikkat! Evlerine tebligat gönderilecek

Yüksek maaş alanlar dikkat! Evlerine tebligat gönderilecek

2020'den beri bir ilk: 'Paranızı burada tutun'

2020'den beri bir ilk: 'Paranızı burada tutun'

Felaket tahminleri ardı ardına geliyor! 'Çok yakınız' diyerek korkuttu

Felaket tahminleri ardı ardına geliyor! 'Çok yakınız' diyerek korkuttu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.