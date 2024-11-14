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TÜİK açıkladı: süt üretimi arttı!

14.11.2024 11:01
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, eylülde yıllık bazda yüzde 14,9 artarak 903 bin 509 tona ulaştı.

TÜİK açıkladı: süt üretimi arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini duyurdu. Buna göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, eylülde yıllık bazda yüzde 14,9 artarak 903 bin 509 tona ulaştı. Ocak-eylül döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artışla 8 milyon 472 bin 810 ton oldu.

Süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 135 bin 343 ton olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde de içme sütü üretimi yüzde 3,9 artışla 1 milyon 144 bin 55 tona çıktı.

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YOĞURT ÜRETİMİ ARTTI

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi yüzde 0,9 yükselerek 111 bin 856 tona çıkarken, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artışla 985 bin 661 tona ulaştı.

İnek peyniri üretimi eylülde yıllık bazda yüzde 11,6 artarak 70 bin 505 ton, ocak-eylülde döneminde de yüzde 6,2 yükselişle 611 bin 377 ton oldu.

Eylülde ayran üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artarak 83 bin 178 ton, tereyağı üretimi de yüzde 13,9 artışla 7 bin 731 ton olarak kayıtlara geçti. Ocak-eylül döneminde ayran üretimi yüzde 12,9 artarak 695 bin 310 tona çıkarken, tereyağı üretimi yüzde 11,9 artışla 75 bin 117 tona ulaştı.

Ağustosta 933 bin 514 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, eylülde yüzde 3,2 azaldı. Ağustosta 124 bin 876 ton olan içme sütü üretiminde ise eylülde yüzde 8,4 artış oldu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
süt tüik
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