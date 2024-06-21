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TÜİK açıkladı: Tarımsal girdi fiyatları nisan ayında arttı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.06.2024 12:10
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında tarımsal girdi fiyatlarının aylık yüzde 1,72, yıllık yüzde 52,20 arttığını açıkladı.

TÜİK açıkladı: Tarımsal girdi fiyatları nisan ayında arttı

TÜİK, Nisan 2024 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyatları nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,72, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,61, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,20 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,08 arttı.

Ana harcama gruplarında bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetlerde yüzde 1,70, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerde yüzde 1,87 fiyat artışı gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 49,13, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 73,70 fiyat artışı görüldü.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 143,26 ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 7,73 ile bina bakım masrafları oldu. (DHA)

Express


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Anahtar Kelimeler:
tarım tüik
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