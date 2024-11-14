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TÜİK duyurdu: Tavuk eti üretimi eylülde aylık 0,1 azaldı

14.11.2024 11:04
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 artarak 214 bin 116 tona ulaştı.

TÜİK duyurdu: Tavuk eti üretimi eylülde aylık 0,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, eylülde 214 bin 116 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 11,8 artarken, aylık bazda ise yüzde 0,1 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi ise eylülde aylık bazda yüzde 1,1, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 4,1 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 828 milyon 30 bin adet tavuk yumurtası üretildi.

TAVUK

Eylülde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 10 artışla 115 milyon 837 bin olarak kayıtlara geçti. Hindi eti üretimi de aynı dönemde yüzde 16,7 artışla 4 bin 299 ton oldu.

Ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,9, tavuk eti üretimi yüzde 6,3 ve hindi eti üretimi yüzde 17,1 arttı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tavuk tüik
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