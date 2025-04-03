TÜİK'in verilerine göre Mart ayının zam şampiyonu belli oldu! Fiyat düşüşü en çok o üründe yaşandı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, patatesteki fiyat artışını, yüzde 23,85 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünler, yüzde 22,82 ile şans oyunları izledi. Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 19,9 ile taze sebzeler (patates hariç), yüzde 11,21 ile taze meyveler, yüzde 10,85 ile sigaralar ve yüzde 10,73 ile kahvaltılık tahıl ürünleri yer aldı.



HAVA YOLU İLE YOLCU TAŞIMACILIĞI UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 18,13 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Bunu yüzde 5,28 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 4,76 ile çocuk giyim, yüzde 4,57 ile kadın giyim, yüzde 2,74 ile tereyağı izledi.



TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, martta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:



Patates: 42,10

Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler: 23,85

Şans oyunları: 22,82

Taze sebzeler (patates hariç): 19,90

Taze meyveler: 11,21

Sigaralar: 10,85

Kahvaltılık tahıl ürünleri: 10,73

Konut sigortası: 8,66

Yumurta: 8,55

Orta öğretim: 7,28



Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı: -18,13Kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı: -5,28Çocuk giyim: -4,76Kadın giyim: -4,57Tereyağı: -2,74Diğer fırıncılık ürünleri (bisküvi, kek, kraker, yufka, baklava vb.): -2,49Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze içerikli ürünler (salça, turşu, zeytin vb. dahil): -2,30Bebek giyim: -2,24Televizyonlar: -2,01Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları (benzin, motorin, motor yağı): -1,96AA